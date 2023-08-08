ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار تقشعر منها الأبدان!

العالم - آسيا والباسفيك

وأكد الفريق في تقرير جديد له وجود أدلة قوية على أن جيش ميانمار والميليشيات التابعة له ارتكبوا ثلاثة أنواع من جرائم الحرب من بينها تنفيذ ضربات جوية عشوائية وتدمير قرى وارتكاب مجازر بحق المدنيين والموقوفين إضافة الى التعذيب والعنف الجنسي.

واعتبرت آلية التحقيق أن الأدلة قد تساهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة مؤكدة تسريع عملية جمع الأدلة لمشاركتها مع المحقّقين والمدّعين والمحاكم القادرة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ورأى التقرير أن تجاهل السلطات العليا لهذه الجرائم قد يؤشر الى أنها تقف خلفها.

وقالت آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار (IIMM) إن لديها أدلة على أن جيش ميانمار والميليشيات التابعة له "يرتكبون جرائم حرب متكررة ووقاحة بشكل متزايد".

وأشار إلى جملة أمور من بينها القصف الجوي العشوائي وإحراق القرى والقتل الجماعي للمدنيين والمقاتلين المعتقلين ، فضلا عن التعذيب والعنف الجنسي المروع.

وحذر فريق التحقيق في تقريره السنوي من ارتفاع "عدد الحوادث التي تحمل بصمات الجرائم الدولية الخطيرة" منذ الانقلاب.

وقال رئيس الآلية نيكولاس كومجيان في البيان: "كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية ، لكن الدمار الذي لحق بمجتمعات بأكملها من خلال القصف الجوي وإحراق القرى صادم بشكل خاص".

"تشير أدلتنا إلى زيادة كبيرة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد ، مع هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد المدنيين ، ونحن نبني ملفات قضايا يمكن أن تستخدمها المحاكم لمحاسبة الجناة الأفراد".

في حين لم يُسمح للفريق أبدا بزيارة ميانمار ، قال إنه تعامل مع أكثر من 700 مصدر وجمع "أكثر من 23 مليون عنصر معلومات" ، بما في ذلك إفادات الشهود والوثائق والصور ومقاطع الفيديو والأدلة الجنائية وصور الأقمار الصناعية.

وقال الفريق - الذي يتعاون بالفعل مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية - إنه "يخطط للإسراع في جمع الأدلة عن أخطر الجرائم الدولية".

وقال المحققون إنهم يبحثون بشكل خاص عن "أدلة ربط" تثبت مسؤولية أفراد معينين ، وخاصة المسؤولين رفيعي المستوى.

وعانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من أعمال عنف دامية منذ أن أطاح انقلاب بحكومة الزعيمة أونغ سان سو كي في فبراير 2021 ، مما أطلق العنان لحملة دموية على المعارضة أدت إلى اندلاع قتال في أنحاء البلاد.