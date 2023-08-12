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قادة جيوش إيكواس يستعدون لتدخل عسكري محتمل في النيجر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

لايزال الحديث عن التدخل العسكري في النيجر حديث الساعة حيث أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس على لسان المتحدث باسمها أن قادة جيوشها سيجتمعون الأسبوع المقبل من أجل التخطيط لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

العالم - خاص بالعالم

الاعلان هذا جاء بعد الغاء الاجتماع الذي كان من المقرر ان يتم السبت لكن المجموعة قررت تاجيله الى وقت لاحق وقالت ان التاجيل جاء لاسباب فنية بحته حسب بيانها.

هذا وكان اجتماع إيكواس الاستثنائي الذي عقد قبل يومين بالعاصمة النيجيرية قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء للحلول الدبلوماسية بشأن الأزمة، مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على الطاولة، كما طالب بتفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.

الى ذلك حذرت روسيا من التدخل العسكري، وقالت الخارجية الروسية إن التدخل العسكري في النيجر سيؤدي لمواجهة مطولة ويزعزع الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، وأعلن البيان الروسي الترحيب بجهود الوساطة التي تقوم بها مجموعة إيكواس من أجل إنهاء الأزمة.

هذا بينما قال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى إيكواس عبد الفتاح موسى إن المجموعة ستحمل روسيا المسؤولية إذا انتهكت شركاتها العسكرية حقوق الإنسان بالمنطقة حسب تعبيره.

داخليا صعد النيجيريون من احتجاجاتهم ضد فرنسا واي تدخل عسكري في بلدهم حيث تجمع آلاف من مؤيدي الانقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس، كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إكواس.

وفي تطور آخر، عقدت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري في النيجر أول اجتماع لها برئاسة عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري الحاكم.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة عينت مديرا عاما جديدا للشرطة. على الصعيد نفسه، التقى وزير الدفاع المعين من المجلس العسكري برئيس السلطة الانتقالية بمالي، العقيد أسيمي غويتا، وجرى اللقاء في العاصمة المالية باماكو، دون الكشف عن ما دار فيه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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