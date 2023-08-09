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أنصار الله: إرسال أمريكا سفن حربية إلى البحر الأحمر عمل عدائي

أنصار الله: إرسال أمريكا سفن حربية إلى البحر الأحمر عمل عدائي
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إرسال أمريكا قوات وسفن حربية إلى البحر الأحمر، عملًا عدائيًا، محذرة من أن ذلك يهدد المنطقة والملاحة الدولية.

العالم - الیمن

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" علي القحوم عبر "تويتر": "نراقب عن كثب التدفق المستمر للقوات الأمريكية والبارجات الحربية قبالة السواحل اليمنية وباب المندب الاستراتيجي والجزر مع التموضع المؤقت في بعض القواعد العسكرية في العند وخور عميرة [محافظة لحج] وحضرموت والمهرة وسقطرى وميون في عمل عدائي مستمر ومؤامرات شيطانية تستهدف اليمن والمنطقة برمتها".

وأضاف: "هذا التواجد الأميركي العسكري غير المبرر يمثل خطورة على المنطقة بالدرجة الأولى سيما في التحركات الاستباقية الأمريكية في السيطرة والتواجد المكثف في باب المندب الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي ويمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية".

ورأى القحوم أن "التواجد الأمريكي المكثف في باب المندب الاستراتيجي وقبالة السواحل اليمنية يهدد الملاحة الدولية ويخالف الأعراف والقوانين الدولية".

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أنصار الله: إرسال أمريكا سفن حربية إلى البحر الأحمر عمل عدائي

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