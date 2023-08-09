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تزويد مدمرة "دنا" بصواريخ إطلاق عمودية

تزويد مدمرة
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

سيتم تزويد مدمرة دانا ، التي عادت لتوها من مهمة بحرية طويلة الأمد استمرت 8 أشهر على شكل المجموعة 86 من البحرية العسكرية ، بأسلحة جديدة ، بما في ذلك صواريخ دفاعية عمودية.

العالم - ايران

يشار الى ان سفن الجيش بعد كل مهمة وفي كل فترة محددة يتم تجهيزها بمعدات جديدة وحديثة.

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