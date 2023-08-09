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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نبض السوشيال
تزويد مدمرة "دنا" بصواريخ إطلاق عمودية
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش
سيتم تزويد مدمرة دانا ، التي عادت لتوها من مهمة بحرية طويلة الأمد استمرت 8 أشهر على شكل المجموعة 86 من البحرية العسكرية ، بأسلحة جديدة ، بما في ذلك صواريخ دفاعية عمودية.
العالم
-
ايران
يشار الى ان سفن الجيش بعد كل مهمة وفي كل فترة محددة يتم تجهيزها بمعدات جديدة وحديثة.
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
صواريخ
مدمرة دانا
عمودية
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