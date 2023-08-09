تفاصيل إنقاذ البحرية اليمنية للسفينة صافر عام 2020

العالم - اليمن

وخلال المؤتمر الصحفي، قدمت القوات البحرية، عرضا توثيقا مصورا لعملية انقاذ السفينة صافر من الغرق في مايو 2020م من قبل فرق وخبرات يمنية.

وأوضح زيد الوشلي رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر، أنه في العام 2020 حصل تسرب للمياه إلى داخل الناقلة صافر وكان سيؤدي لغرقها وتولت القوات البحرية اليمنية عملية انقاذها.

إلى ذلك، أشار الوشلي إلى أن عملية نقل شحنة السفينة صافر إلى السفينة الجديدة شارفت على الانتهاء.

بدوره، ذكر العميد منصور السعادي رئيس أركان القوات البحرية أنه في يوم 28 مايو 2020 اكتشف فرقنا تسربا للمياه إلى غرف المحركات تحت عمق 12 مترا والوضع كان خطيرا جدا.

وأضاف العميد السعادي أن خطة الإنقاذ تكونت من 3 مراحل وشملت معالجات مؤقته للتسريب ومن ثم إغلاق كامل لفتحات دخول المياه وخروجها خارج بدن السفينة بعمق 13 مترا.

وأشار إلى أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر وقف نفقات الصيانة تسبب في تدهور وضع السفينة، فيما جعل الحصار المفروض على اليمن انقاذ السفينة من الغرق مهمة صعبة وبطولية.

من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية إلى أنه في الوقت الذي كان رجال اليمن ينقذون العالم من كارثة بحرية محققة كان مجلس الأمن يسوق الإدانات للمنقذين ولصنعاء، مؤكدا أن قوات صنعاء البحرية صمام أمان الملاحة والبيئة البحرية في البحر الأحمر.