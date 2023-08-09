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مصدر مسؤول: زيادة انتاج الخام الايراني بواقع 3.5 مليون برميل يوميا

مصدر مسؤول: زيادة انتاج الخام الايراني بواقع 3.5 مليون برميل يوميا
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الايرانية "محسن خجستة مهر"، عن تحقيق زيادة في انتاج الخام الايراني بنهاية الشهر المقبل وبما يبلغ 3.5 مليون برميل يوميا.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية اليوم، بمناسبة "يوم الصحفي"؛ مردفا كانت لدينا ما يبلغ 87 مليون برميل من مكثفات الغاز، وقد تم بيعه تماما اليوم.

ولفت هذا المسؤول بوزارة النفط الايرانية، الى قرار الحكومة الثالثة عشرة برئاسة "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" قبل عامين، حول انتاج الغاز في المرحلة الـ 11 من "حقل بارس الجنوبي"؛ مصرحا بان هذا المشروع تم انجازه اليوم.

واوضح، ان المرحلة الـ 11 من "حقل بارس الجنوبي" باتت جاهزة لبدء عمليات انتاج الغاز؛ واصفا هذا الانجاز بانه يبعث على الفخر والاعتزاز للبلاد.

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مصدر مسؤول: زيادة انتاج الخام الايراني بواقع 3.5 مليون برميل يوميا

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