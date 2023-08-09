استدعاء السفير البريطاني الى وزارة الخارجية

العالم- ايران

وتم في هذا الاستدعاء، إبلاغ السفير البريطاني احتجاج ايران الشديد على المواقف الخارجه عن الاعراف واللياقات والمقررات الدبلوماسية.

وأكد المدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية أن المطالب غير الموزونة وغير المسؤول والخارجة عن الاعراف الدبلوماسية هي مصداق واضح على التدخل في الشؤون الداخلية وانها غير مقبولة.

كما أشار المدير العام لدائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية إلى الأعمال المخربة لبعض وسائل الإعلام التي تتخذ من لندن مقراً لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة حرية التعبير وقال: بريطانيا ، بسجلها الذي لا يمكن الدفاع عنه تجاه الشعب الإيراني، ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على جمهورية إيران الإسلامية.

وأشار المدير العام لدائرة أوروبا الغربية: هنا جمهورية إيران الإسلامية ولن نسمح بتجاهل سيادة جمهورية إيران الإسلامية بأفعال تعسفية.

وردا على ذلك، أكد السفير البريطاني إرادة بلاده في الحفاظ على علاقات محترمة مع جمهورية إيران الإسلامية.