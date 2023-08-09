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صعدة تودع قائد القوات الجوية الیمنیة الشهيد الحمزي في موكب جنائزي مهيب

صعدة تودع قائد القوات الجوية الیمنیة الشهيد الحمزي في موكب جنائزي مهيب
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

شُيع اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب، جثمان قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الشهيد اللواء أحمد علي أحسن الحمزي.

العالم - الیمن

وخلال التشييع الذي شارك فيه وزير الداخلية لحكومة صنعاء اللواء عبد الكريم الحوثي، ومحافظ صعدة محمد عوض وعدد من قيادات الدولة والقوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشورى والعلماء، ومنتسبي القوات الجوية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، أشار مساعد قائد القوات الجوية لشؤون التوجيه العميد الركن أحمد شرف الدين إلى التضحيات الكبيرة للشهيد المجاهد اللواء أحمد الحمزي ودوره في إحداث نقلة نوعية في النهوض بالقوات الجوية والدفاع الجوي.

وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد الذي قضى جزءا كبيرا من عمره متنقلاً في الأعمال الجهادية للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ووري جثمان الشهيد اللواء أحمد الحمزي الثرى في روضة الشهداء بمنطقة الحمزات في مديرية سحار.

وكانت العاصمة صنعاء، شيعت أمس الثلاثاء، الشهيد المجاهد اللواء أحمد الحمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء وكبار قادة الدولة مدنيين وعسكريين.

كما بعث السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي برقية عزاء في رحيل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء الشهيد المجاهد أحمد علي الحمزي، واصفاً إياه بـ "المجاهد الكبير".

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