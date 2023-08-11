الإرهاب يطل برأسه من جديد بسوريا الأسباب والعلاج.. إضراب السجناء في البحرين مطاليب حقة وحقوق غائبة

العالم - بانوراما

وقال المرصد السوري المعارض إن الهجوم اسفر عن مقتل23 جنديا واصابة اكثر من 10 آخرين. وألقى بمسؤولية الهجوم على جماعة داعش الوهابية الارهابية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مواصلة معتقلين سياسيين في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال القاسية والقيود على ممارسة الشعائر الدينية.

في السياق نفسه، اعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن مئات المعتقلين السياسيين يشاركون في هذا الاضراب لليوم الخامس على التوالي مشيرا الى أن السجناء يتعرضون لعمليات إذلال نفسي وجسدي بشكل يومي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.