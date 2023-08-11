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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

الإرهاب يطل برأسه من جديد بسوريا الأسباب والعلاج.. إضراب السجناء في البحرين مطاليب حقة وحقوق غائبة

الإرهاب يطل برأسه من جديد بسوريا الأسباب والعلاج.. إضراب السجناء في البحرين مطاليب حقة وحقوق غائبة
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول في استشهاد وجرح عدد من الجنود السوريين في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم في ريف دير الزور شرق سوريا.

العالم - بانوراما

وقال المرصد السوري المعارض إن الهجوم اسفر عن مقتل23 جنديا واصابة اكثر من 10 آخرين. وألقى بمسؤولية الهجوم على جماعة داعش الوهابية الارهابية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مواصلة معتقلين سياسيين في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال القاسية والقيود على ممارسة الشعائر الدينية.

في السياق نفسه، اعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن مئات المعتقلين السياسيين يشاركون في هذا الاضراب لليوم الخامس على التوالي مشيرا الى أن السجناء يتعرضون لعمليات إذلال نفسي وجسدي بشكل يومي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. الإرهاب يطل برأسه من جديد بسوريا الأسباب والعلاج.. إضراب السجناء في البحرين مطاليب حقة وحقوق غائبة

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