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استشهاد شاب فلسطيني خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال غربي نابلس

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشهد فجر اليوم الخميس شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اشتباك مُسلح مع جيش الاحتلال عقب اقتحام قرية زواتا غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن الشاب أمير أحمد خليفة، من مخيم العين للاجئين الفلسطينيين، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح في منطقة زواتا.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف قرية زواتا وتواجد عدد من الجنود القناصة عند المدخل الرئيس للقرية.

ودارت اشتباكات مُسلحة استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع، أدت إلى إصابة الشهيد أحمد بالرأس، إذ أُعلن عن ارتقائه فيما بعد.

ونعت مكبرات الصوت في مساجد مدينة نابلس، الشهيد أحمد خليفة؛ والذي ارتقى في ساعات فجر اليوم.

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ورفع الشهيد "أمير" عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 224، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.

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