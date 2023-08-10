كيم جونغ أون يدعو إلى مزيد من التحضيرات للحرب و يقيل أعلى قائد عسكري في البلاد

العالم-اسيا والباسفيك

وأدلى كيم بتصريحاته خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة المركزية للجنة العسكرية الثامنة لحزب العمال في كوريا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

وأفادت الوكالة بأن كيم أقال أعلى جنرال عسكري، رئيس الأركان العامة، باك سو إيل، خلال الاجتماع، دون تقديم تفاصيل.

وتم تعيين الجنرال ري يونغ جيل للمنصب الشاغر، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان سيبقى في دوره كوزير للدفاع.

ودعا كيم أيضًا إلى إجراء تدريبات حربية لتشغيل الأسلحة والمعدات الأحدث في البلاد بكفاءة للحفاظ على وضعيتها للقتال في جميع الأوقات، وفقًا للوكالة.

وتأتي تصريحاته بعد زيارته مصانع الأسلحة حيث دعا إلى بناء محركات صواريخ ومدفعية وأسلحة أخرى بشكل أكبرـ حيث أشاد ابالنجاحات المحققة في زيادة عجلة الإنتاج، وخلق القدرة على إنتاج كميات كبيرة من القذائف المخصصة لمنصات إطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.