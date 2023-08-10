العالم – الأردن

طبعا القانون أثار غضبا لدى الأردنيين الذين اعتبروه وسيلة لكم الأفواه وإسكات المعارضين للحكومة. الحكومة بدورها ردت على هذه الاتهامات بالقول إن القانون يهدف إلى محاربة الجريمة والتشهير.. وبينما ينتظر الشارع موقف الملك الأردني من القانون، فإن المزاج العام في البلاد ليس متقبلا لهكذا قوانين.

وكان هناك تفاعل وساع جدا مع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.. فـ"هشام" غرد: اليوم قرأت بنود الجرائم الإلكترونية وعقوباتها.. كلمة تكميم الأفواه كلمة قليلة بحق هذا القانون.. قانون لحمايه الجلاد.. رفضناه وتم إقراره.. الآن فهمت لماذا أغلقت كثير من الصفحات للناشطين والصحفيين.. وداعا.

"زيد" بدوره اتخذ موقفا ملفتا من القانون: سوف أقوم بحذف حسابي بشكل نهائي وذلك بسبب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.. أتمنى أن أكون قد استطعت إيصال الرسالة بمضمونها الصحيح.. تشرفت بكم جميعا، كل المحبة.

أما "البروفسور أنيس خصاونة" فغرد: الأردنيون ينتظرون بترقب موقف الملك من قانون الجرائم الإلكترونية حيث أنه هو رأس السلطات الثلاث، وهو من يملك رد القانون أو التوقيع عليه وفقا للدستور.. والأصل أن الملك حام للحريات وهو من نادى بضرورة احترام حرية التعبير واحترام حقوق الأردنيين في النقد وإبداء الرأي في القضايا العامة.

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