استشهاد أحد عناصر حزب الله برصاص ميليشيا مسلحة في الكحالة

العالم- لبنان

انقلاب شاحنة في بيروت هز العاصمة وكاد أن يؤدي إلى كارثة بعد أن فتحت عناصر مسلحة النار على الشاحنة وعناصر حمايتها.

حزب الله أصدر بيانا أوضح فيه أنه أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت، انقلبت في منطقة الكحالة وفيما كان المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء اتصالات لطلب المساعدة ورفعها عن الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في المنطقة وقاموا بالإعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة اولا ثم بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة أحد المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى، حيث استشهد لاحقا.

واستطرد البيان أن تبادلا لإطلاق النار حصل مع المسلحين المعتدين، حيث تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الإقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها.

في المقابل قتل مسلحون من المهاجمين، أكدت القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع مقتله في بيان، مدعية أن حماية الشاحنة هي من أطلق النار.

بدورهم سكان الكحالة ذات الغالبية المسيحية قطعوا الطريق بين بيروت والبقاع.

الجيش اللبناني نفذ انتشارا أمنيا في المنطقة ودعا رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء بانتظار نتائج التحقيق بالحادث.

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