الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر في وضعية الجلوس يهدد حياتنا بالموت، نتيجة حتمية توصل إليها البروفيسور دميتري بيريزوفسكي من كلية الطب بجامعة موسكو التربوية.

العالم_منوعات

ويكشف بيريزوفسكي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أن الأوعية الدموية للشخص الذي يكون في وضعية الجلوس لفترة طويلة تتعرض لضغط كبير، ما يؤدي لركود الدم أو تدفقه ببطء ويزيد من خطر تجلطه، إضافة إلى ما يسمى "تخثر دم المسافر"، الذي يحدث عندما يكون الشخص في وضعية الجلوس على متن طائرة لفترة طويلة 7-8 ساعات مثلا.

ويحذر البروفيسور الروسي من أن الجلطة تحصل في الأطراف السفلى، وقد تنفصل هذه الجلطة وتصل عبر الدورة الدموية الجهازية إلى تجويف القلب ومن هناك إلى أوعية الدورة الدموية الصغيرة ويموت الشخص".

ودعا بيريزوفسكي جميع العاملين في وضعية الجلوس إلى تناول البصل والبقدونس والشبت وغيرها التي تحتوي على حمض الفوليك الموجود في النباتات الخضراء.

ونصح البروفيسور الروسي بالجلوس لفترة أقل، وتناول القهوة بكمية قليلة، وممارسة التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق كل ساعة خلال العمل.

روابط ذات صلة

هل يؤدى قصور الغدة الدرقية إلى آلام المفاصل؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمناسبة ذكرى معركة 'وحدة الساحات'.. الجهاد الإسلامي تنظم عرضا عسكريا برفح + فيديو

مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة

 الإكوادور ..اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مرشح رئاسي

دراسة: تناول 30 غراما من المكسرات يوميا قد يساعدك على درء الاكتئاب!

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت