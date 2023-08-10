 الإكوادور ..اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مرشح رئاسي

العالم-الاميركيتان

وقال لاسو، في خطاب بثته قناة الرئاسة على موقع "يوتيوب": "أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا واعتبارًا من الآن سيجري نشر القوات المسلحة عبر أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد والانتخابات الحرة الديمقراطية".

وتعرض المرشح الرئاسي الإكوادوري، فرناندو فيلافيسينسيو، للاغتيال بعد إطلاق النار عليه خلال مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو.

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وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" المحلية، نقلا عن أقارب فيلافيسينسيو، أن الأخير تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو، ما أدى إلى وفاته.

من جانبها، قالت صحيفة "إليونفيرسو" المحلية، إن فيلافيسينسيو أُصيب بثلاث طلقات في الرأس، ما أدى إلى مقتله، موضحةً أن المرشح الرئاسي تم نقله إلى مركز طبي قريب من موقع إطلاق النار، لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.

في سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الإكوادوري أن 9 أشخاص أٌصيبوا، بينهم ضابطا شرطة، خلال واقعة الاغتيال.