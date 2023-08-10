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مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها

مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح مستشار القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي لشؤون الجيش العميد امير حاتمي: إن الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها.

العالم - ايران

وقال العميد أمير حاتمي في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس ، في إشارة إلى اقتدار القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة أراضي إيران: جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه واجب مهم للغاية وهو الحفاظ على وحدة الأراضي واستقلال البلد ونظام جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: إن متطلبات التنفيذ الناجح لهذا الواجب هو الاستعداد المستمر والاحساس اننا في الخنادق ، وهو ما أظهره الجيش في مراحل مختلفة بأن لديه هذا الاستعداد في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية والدفاعية.

وأوضح مستشار القائد العام للقوات المسلحة ، أن جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم واضحة للجميع ، واضاف: اليوم من الواضح تمامًا لأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القوات المسلحة الايرانية، وخاصة الجيش ، جاهزون ولا ينبغي للأعداء أن يخطأوا في حساباتهم .

وأكد في النهاية: إن أي سوء تقدير أو رؤية خاطئة من قبل الأعداء سيقابل بالتأكيد برد حاسم من قبل مقاتلي القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وخاصة الجيش.

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