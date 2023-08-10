قتلى وجرحى جراء حرائق ضخمة في جزيرة 'ماوي' بأرخبيل هاواي

العالم- الأميركيتان

حرائق ضخمة تلتهم جزيرة هاواي الأميركية وتؤدي إلى مصرع وجرح المئات ونزوح الآلاف، ومشاهد أشبه بافلام الرعب وفق السكان.

والتهمت الحرائق خصوصاً جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاواي، وتأججت الحرائق بطريقة غير مباشرة جراء الرياح القوية التي حملها الإعصار دورا وهو 'أمر غير مسبوق'، لأن هذه الأحوال الجوية تحمل معها عادة الأمطار والفيضانات في هاواي.

وتسببت الرياح بسقوط الكثير من أعمدة الكهرباء، فيما انقطعت شبكات الإتصال في أجزاء من جزيرة ماوي.

وتعرضت مدينة لاهينا السياحية على ساحل ماوي الغربي للضرر الأكبر، إذ أتت النيران على الجزء الأكبر منها.

وارتمى بعض سكان المدينة في البحر بعدما حاصرتهم النيران، في محاولة لإنقاذ أرواحهم. ولا تزال أعمال الإغاثة مستمرة، حيث تشير السلطات إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للإرتفاع، في حين انقطع الإتصال الهاتفي عن جزيرة ماوي كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مئة ألف شخص.

وأعلنت مسؤولة محلية أن المستشفيات عاجزة عن استيعاب عدد المصابين بحروق أو أولئك الذين تعرضوا لحالات اختناق جراء الدخان، مشددة على أن الوضع 'مأساوي'.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خالص تعازيه لسكان جزر 'هاواى' في ضحايا الحرائق، وحث الرئيس الأمريكي، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، جميع سكان جزر 'هاواى' على الإستمرار في اتباع أوامر الإخلاء والإستماع إلى تعليمات مقدمي الإسعافات الأولية والمسؤولين، مع ضرورة توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب.

كما أعلن بايدن تخصيص 'كل الموارد الفدرالية المتاحة' على الأرخبيل لمكافحة الحرائق.

وقد تأثر ملايين الأشخاص بأحوال جوية قصوى في العالم في الأسابيع الأخيرة ويرى العلماء أن التغير المناخي يساهم في تأجيج هذه الظواهر.

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