باكستان/ترشيح اسم رئيس مجلس الشيوخ لترأس حكومة تصريف الأعمال

العالم- باكستان

وكان مسؤول حكومي قال إن رئيس الوزراء الباكستاني المنتهية ولايته شهباز شريف يلتقى اليوم الخميس زعيم المعارضة لاختيار قائم بتصريف الأعمال ليشرف على انتخابات عامة مقرر إجراؤها بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبموجب الدستور، أمام الإثنين ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن القائم بتصريف الأعمال. وإذا لم يتمكنا من ذلك، ستُحول مسألة اتخاذ القرار إلى لجنة برلمانية وإذا لم تفعل سيكون القرار بيد مفوضية الانتخابات الباكستانية.

وتم حل مجلس النواب يوم الأربعاء قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدته البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس/ آب.

ويجب أن تجري باكستان، الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة، انتخابات عامة في غضون 90 يوما. لكنها قد تؤجلها لعدة أشهر إذ يتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية بناء على بيانات تعداد جديدة.

ويقول محللون إن أي تأخير قد يؤجج غضب الرأي العام ويزيد من حالة عدم اليقين في الدولة المسلحة نوويا.

وقاد شريف حكومة ائتلافية من عشرة أحزاب تقريبا بعد الإطاحة بسلفه عمران خان في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة العام الماضي. وفاز حزب خان في الانتخابات الأخيرة عام 2018.

وخان، نجم الكريكت السابق، محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء مما أثار المزيد من القلق بشأن استقرار باكستان.

وسجن خان بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع وبالتالي أصبح ممنوعا من خوض الانتخابات لمدة خمسة أعوام.