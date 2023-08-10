شاهد/مئات المراهقين "يغزون" شارع أكسفورد بلندن استجابة لدعوات السرقة

العالم- اوروبا

وألقت الشرطة البريطانية القبض على تسعة أشخاص وأصدرت العشرات من أوامر التفريق بعدما علق المتسوقون داخل متاجر شارع أكسفورد بلندن بعد بدء أحداث حملة السرقة التي نُظمت على وسائل التواصل الاجتماعي.



ودفع الحادث حراس الأمن في عدد من المتاجر القريبة، الذين كانوا في حالة تأهب لاحتمال حدوث فورة سرقة من المتاجر، إلى حبس عملائهم داخل متاجرهم لعدة دقائق.

وحاول أربعة من ضباط الشرطة على ظهور الخيل، حفظ النظام حيث احتشد المتفرجون في مكان الحادث لتصوير الحادث على هواتفهم. وتم تعليق حركة المرور في شارع أكسفورد موقتاً، في حين حث أفراد الأمن الحشود الراجلة على المضي قدماً.

وطاردت الشرطة مجموعة أخرى من الشبان يشتبه في قيامهم بعمليات سرقة، مما أدى إلى زيادة عدد الشباب الحريصين على تصوير المشهد على هواتفهم. وقام ثلاثة ضباط بتفتيش رجل بينما كان راقداً على الرصيف.

وأصدرت شرطة العاصمة الربطانية لندن بياناً جاء فيه أنها أصدرت 34 أمر تفريق واعتقلت تسعة أشخاص. وورد في البيان أنه "تم القبض على أربعة اشخاص للاشتباه في مخالفتهم أمر الفض، واعتقال شخص للاشتباه في ذهابه بنية السرقة، واعتقال شخص للاشتباه في اعتدائه على ضابط شرطة".

وتابع البيان أنه "في وقت سابق من بعد ظهر الأربعاء، ألقت الشرطة القبض على شخصين في إسيكس بتهمة التآمر لارتكاب سرقة بعد نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

من جهته، حث عمدة لندن، صادق خان، الناس على عدم المشاركة في حملة السرقة. وقال "أنا قلق من هذا الهراء الذي رأيناه على "تيك توك" وهو يشجع الناس على الذهاب إلى شارع أكسفورد. أود أن أشجع أي شخص رأى ذلك على عدم الذهاب إلى شارع أكسفورد. لا تسمح لنفسك بالوقوع في منطقة يمكن أن تكون منطقة عالية الجريمة".

وحذرت الشرطة في وستمنستر من أنه سيكون هناك تواجد مكثف للشرطة في المنطقة. وقالوا في تغريدة على منصة "إكس"، "نحن على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول احتمال ارتكاب جرائم في شارع أكسفورد. سيكون هناك عدد كبير من ضباطنا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة المقبلة".