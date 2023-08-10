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مقتل عدد من قيادات ما يسمى المجلس الإنتقالي جنوب اليمن

مقتل عدد من قيادات ما يسمى المجلس الإنتقالي جنوب اليمن
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

لقي عدد من قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ماتسمى قوات الحزام الأمني مصرعهم وجرح آخرون بانفجار استهدف موكب قائدها في أبين جنوب اليمن عبداللطيف السيد.

العالم- اليمن

وبحسب المصادر ألمحلية فإن حصيلة الانفجار أودت بسقوط عددا من القتلى بينهم قائد ما يسمى الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد والشيخ محمد بن كريد الجعدني وعدد من القيادات والأفراد إلى جانب عشرات الجرحى كحصيلة أولية.

وأكدت المصادر إن السيد، قتل عقب استهداف موكبه بعبوة ناسفة في وادي عومران، بمديرية مودية في محافظة أبين، جنوب شرقي اليمن مع عددا من القيادات والمرافقين.

وأضافت المصادر أن عددًا من الجثث تفحمت نتيجة الانفجار العنيف الذي استهدفهم.

الى ذلك تشهد محافظة أبين مواجهة متواصلة مع عناصر مايسمى تنظيم القاعدة منذ أشهر.

يذكر ان المناطق الجنوبية والمحافظات المحتلة تشهد صراعات بينية وحوادث اغتيالات مستمرة بين فصائل العدوان يعكس حالة الفوضى ومشاريع العدوان التدميرية منذ 9 سنوات.

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