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صنعاء: قواتنا أنقذت العالم من كارثة بحرية محققة

صنعاء: قواتنا أنقذت العالم من كارثة بحرية محققة
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشفت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية عن جهود كبيرة بذلتها خلال الأعوام الماضية من أجل إنقاذ سفينة خزان صافر النفطية.

العالم المشهد اليمني

وقالت إن القوات البحرية بعد تآكل السفينة وتعرضها لأخطار كبيرة منها تسرب المياه إلى داخلها وتهديدها بالغرق لعبت دورا كبيرا وأنها أنقذت اليمن والبحر الأحمر والعالم من أكبر كارثة بيئية.

نائب وزير الخارجية حسين العزي لفت إلى أن القوات البحرية اليمنية هي صمام أمان الملاحة في البحر الأحمر.. وأضاف: في الوقت الذي كان رجالنا ينقذون العالم من كارثة بحرية محققة كان مجلس الأمن يسوق الإدانات للمنقذين ولصنعاء.

وفي ظل استمرار الحصار، طالب نائب وزير الخارجية حسين العزي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان نفقات تشغيل وصيانة الخزان العائم الجديد، لمنع تكرار مأساة السفينة صافر والكيد السياسي الذي رافقه.

و في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني نستضيف من صنعاء رئيس وكالة سبأ للأنباء نصرالدين عامر ومن بيروت الباحث والإعلامي اليمني محمد القاعدي.. ونسألهم هذه الأسئلة:

كيف قراءتم تصريح البحرية اليمنية بشأن عملية إنقاذ سفينة صافر؟

ماذا يعني قيام القوات اليمنية بإنقاذ البحر الأحمر من هذه الكارثة التي كادت أن تقع؟

ما هو هدف ودلالات الكشف عن هذه العملية اليوم بعد الانتهاء من تفريغ السفينة؟

لماذا برائيكم كان مجلس الأمن ودول العدوان يسوقون الاتهمات ضد صنعاء بشأن السفينة في الوقت الذي كانت اليمن تعمل جاهدة على إنقاذ السفينة رغم الإمكانات الضعيفة؟

ماهو هدف العدوان من عرقلة إنقاذ سفينة صافر طيلة هذه السنوات؟

ماذا يعني تصريح نائب وزير الخارجية الذي قال فيه إن القوات البحرية اليمنية هي صمام أمان الملاحة في البحر الأحمر؟

ماذا عن السفينة الجديدة التي تم استبدالها بصافر في ظل استمرار الحصار؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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