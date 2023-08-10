هيئة علماء بيروت: لا نستغرب ما قامت به الميليشيات المعروفة بتاريخها العريق بتعاملها مع "إسرائيل"

العالم-لبنان

وأدانت الهيئة "هذا العمل الجبان والغادر الذي أقدمت عليه الميليشيات المعروفة في المنطقة التي تنادي بحصرية السلاح بيد الدولة كذبًا، فما حصل أمس وأظهرته الصور وثق بما لا يدع مجالا لقلب الحقائق وتزويرها، وهي التي دأبت على الاستغلال لأي حدث، مستبقة التحقيقات الرسمية جريًا على عادتها".

وذكَّرت "هذه القوى أن هذا السلاح الذي تصفونه بالسلاح غير الشرعي هو بند ثابت في كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة وهو الذي حرر الأرض من العدوين الإسرائيلي والتكفيري وحمى لبنان كله دون تمييز وحفظ الكنائس قبل المساجد، وهو من حفظ ويحفظ السلم الاهلي، وما هكذا يكون الرد! وهل السلاح الذي وجه الى صدور المقاومين سلاح شرعي!!".

وأضافت: "ما لا تجرؤ" إسرائيل" على فعله تقوم به أذرعها بكل خسة وحقارة، راجيةً "الرحمة لشهيدنا العزيز والعار كل العار على العملاء وتجار الدم ممن فتحت لهم قنوات التحريض ابواقها لتنال الاشادة والترحيب من العدو".

وشدَّدت الهيئة على أنَّ "ما حصل خطير جدًا، وتابعت: "‏لنا كل الثقة بحكمة قيادة المقاومة في تفويت الفرصة على أرباب الفتن ودعاة التقسيم!".