الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة علماء بيروت: لا نستغرب ما قامت به الميليشيات المعروفة بتاريخها العريق بتعاملها مع "إسرائيل"

هيئة علماء بيروت: لا نستغرب ما قامت به الميليشيات المعروفة بتاريخها العريق بتعاملها مع
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة علماء بيروت: "نحن لا نستغرب ما قامت به الميليشيات المعروفة بتاريخها العريق بتعاملها مع "إسرائيل" وبدورها في الحرب الأهلية وبتعطشها للمجازر والتحريض الطائفي والعنصرية ودعوات التقسيم والانعزال والقتل على الهوية".

العالم-لبنان

وأدانت الهيئة "هذا العمل الجبان والغادر الذي أقدمت عليه الميليشيات المعروفة في المنطقة التي تنادي بحصرية السلاح بيد الدولة كذبًا، فما حصل أمس وأظهرته الصور وثق بما لا يدع مجالا لقلب الحقائق وتزويرها، وهي التي دأبت على الاستغلال لأي حدث، مستبقة التحقيقات الرسمية جريًا على عادتها".

وذكَّرت "هذه القوى أن هذا السلاح الذي تصفونه بالسلاح غير الشرعي هو بند ثابت في كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة وهو الذي حرر الأرض من العدوين الإسرائيلي والتكفيري وحمى لبنان كله دون تمييز وحفظ الكنائس قبل المساجد، وهو من حفظ ويحفظ السلم الاهلي، وما هكذا يكون الرد! وهل السلاح الذي وجه الى صدور المقاومين سلاح شرعي!!".

وأضافت: "ما لا تجرؤ" إسرائيل" على فعله تقوم به أذرعها بكل خسة وحقارة، راجيةً "الرحمة لشهيدنا العزيز والعار كل العار على العملاء وتجار الدم ممن فتحت لهم قنوات التحريض ابواقها لتنال الاشادة والترحيب من العدو".

وشدَّدت الهيئة على أنَّ "ما حصل خطير جدًا، وتابعت: "‏لنا كل الثقة بحكمة قيادة المقاومة في تفويت الفرصة على أرباب الفتن ودعاة التقسيم!".

روابط ذات صلة

لقاء الأحزاب اللبنانية يدين الاعتداء على شاحنة المقاومة في الكحالة

استشهاد أحد عناصر حزب الله برصاص ميليشيا مسلحة في الكحالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول إیرانی: عدة طائرات ايرباص 340 ستضاف للاسطول الجوي لزيارة الاربعين

وزير الدفاع اليمني: نعمل جاهدین على امتلاك قوة بحرية ضاربة

بالفيديو.. وقفة احتجاجية أمام معبر "أبو سالم" تنديداً بحصار غزة

هيئة علماء بيروت: لا نستغرب ما قامت به الميليشيات المعروفة بتاريخها العريق بتعاملها مع "إسرائيل"

أفراد عصابة عربية يخترقون أنظمة الكهرباء في الكويت.. والسبب!

لبنان.. رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب توقيف رياض سلامة