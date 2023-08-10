مسؤول إیرانی: عدة طائرات ايرباص 340 ستضاف للاسطول الجوي لزيارة الاربعين

العالم-ايران

وقال سعيد جلندري: في العام الماضي قمنا بنقل 193 ألف زائر على متن 1450 رحلة جوية الى النجف وبغداد خلال ايام زيارة الاربعين، وهذا العام لدينا الاستعداد لنقل 250 ألف زائر على متن قرابة 2000 رحلة جوية الى العتبات المقدسة.



ولفت الى انه وكما في العام السابق، تم هذا العام تحديد سعر ثابت لتذكرة الطيران (ذهابا وايابا) في ايام الاربعين، بدءا من 18 آب/اغسطس الحالي الى 11 أيلول/سبتمبر القادم. وكما تم الاعلان سابقا، سعر تذكرة الطيران ذهابا وايابا من طهران وسائر المدن 8 ملايين تومان، ومن مشهد وبسبب بعد المسافة 9.5 مليون تومان.



وتطرق الى انه تم منذ قرابة العامين، تخصيص مطار خاص للزيارات (مطار سلام)، ونحن بصدد تسجيل هذا المطار كنموذج يحتذى به في الدول الاسلامية.



وبيّن: سيتم نصب 20 موكبا داخل المطار وفي المساحات العامة خارج المطار، كما تم توفير امكانية ركن 6 آلاف سيارة للزوار مجانا.



وردا على سؤال، حول مدى تأثير انخفاض ساعات تحليق طائرات بوينغ ام دي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، على الرحلات الجوية لزيارة الاربعين، قال جلندري: نظرا للظروف المناخية وظروف شركات الطيران، يتم فرض قيود خاصة على تحليق هذا النوع من الطائرات، اي انها ستحلق بعدد اقل من الركاب، وبما ان مطار النجف لا يمكنه استقبال الطائرات الضخمة، لذلك سيتم اضافة عدد من طائرات ايرباص 340 الى الاسطول الجوي لزيارة الاربعين.