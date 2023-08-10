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إجلاء آلاف الأشخاص في النرويج بسبب الفيضانات

إجلاء آلاف الأشخاص في النرويج بسبب الفيضانات
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اضطر حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في جنوب وشرق النرويج بالقرب من الأنهار والسدود إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المستمرة منذ بداية الأسبوع.

العالم- اوروبا

وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" بأن رجال الإنقاذ استخدموا المروحيات لإجلاء سكان المناطق النائية.

وحذرت السلطات النرويجية من أن الفيضانات قد تستمر حتى يوم الجمعة، لذلك سيتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.

وأصبح الوضع صعبا في عدد من الأماكن في جنوب النرويج. حيث غيرت إدارة الموارد المائية والطاقة اليوم الخميس المستوى البرتقالي لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اللون الأحمر وهو الحد الأقصى للخطر في الجزء الجنوبي من البلاد.

وبعد فيضان نهر غلوما، الأطول في البلاد، يوم أمس في الجزء الجنوبي من النرويج انهار سد جزئيا. وقالت الشرطة المحلية إن الخبراء يحاولون تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار.

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