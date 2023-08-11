الإتحادان الأوروبي والأفريقي يطالبان بالإفراج الفوري عن محمد بازوم

العالم - خاص بالعالم

فقد طالب الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز فيما حذرت الولايات المتحدة قادة الانقلاب من تعرض حياة محمد بازوم للخطر محملة إياهم المسؤولية عن سلامته.



وفي تطور اخر في هذا الشأن أعلن الاتحاد الإفريقي، عن تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب القارة (إيكواس) بشأن النيجر، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه لحماية الرئيس النيجري المحتجز.

وفي وقت سابق قالت إيكواس إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لوضع نهاية لانقلاب النيجر.



وكشف رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن إيكواس أعطت الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ في أقرب وقت ممكن.

وشدد قادة إيكواس في ختام قمتهم بالعاصمة أبوجا على دعمهم لحل الأزمة دبلوماسيا لكن أكدوا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة.

كما أعلنوا أن المجموعة ستفرض إجراءات، منها إغلاق الحدود مع النيجر.



الى ذلك أعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا الدعم الكامل لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس بشأن حل الأزمة في النيجر.



وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن دعم بلاده لجهود إيكواس لإعادة النظام الدستوري.

هذا فيما اعلنت فرنسا عن دعمها الكامل لكل القرارات التي تبنتها قمة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن النيجر، ومنها نشر القوة الاحتياطية للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.



فيما تتواصل الادانات الدولية ازاء احتجاز الرئيس النيجري تظاهر مؤيدو ما يطلق على نفسه اسم 'المجلس الوطني لحماية الوطن' في النيجر، تنديدا بقرارات 'إيكواس' ضد قادة الانقلاب.



وعبر المتظاهرون عن رفضهم باستمرار فرنسا في مصادرة حق الشعب النيجري في الاستقلال والحرية.

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