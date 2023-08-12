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وتأتي هذه التدريبات وهذا الإعلان تزامنا مع ذكرى انتصار تموز، انتصار المقاومة على العدوان الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان في العام 2006 واستمر شهرا وبضعة أيام.



الإعلام الحربي في حزب الله أعلن أن هذه المنظومة دخلت العمل في تشكيلات المقاومة الإسلامية عام2015، مؤكدا أنها أظهرت نتائج ممتازة خلال إستخدامها في أكثر من ميدان.



وكشف الإعلام الحربي عن مواصفات منظومة 'ثار الله' موضحا أنها عبارة عن سلاح ضد الدروع ومخصصة لرماية صواريخ'كورنيت'.

وفي حين ان المنظومة تتألف من منصتي إطلاق تتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها.

كما تستخدم المنصة المزدوجة للصواريخ الموجهة في الرماية النهارية والليلية وتتميز بسهولة التحرك والمناورة.

وسبق الكشف عن هذه المنظومة عرض المقاومة الإسلامية مقاطع فيديو بعنوان “لا غالب لكم' معتبرة أنها تعكس صورة البأس الشديد من قوة وعزم وجهوزية وتخطيط وأنها تحاكي مراحل إقتحام موقع صهيوني وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية حزب الله على دشمه وسواتره.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...