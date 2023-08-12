تبادل الهجمات بالصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف

العالم - خاص بالعالم

روسيا أعلنت تدمير عشرين طائرة أوكرانية مسيرة في سماء شبه جزيرة القرم أطلقت في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المضادات الجوية أسقطت أربع عشرة طائرة مسيرة، فيما أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات.

واضافت الوزارة الروسية ان اوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب جسر القرم بصواريخ إس-200، لكن لم تقع أضرار أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات القرم إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين في منطقة مضيق كيرتش بالقرب من الجسر الذي يتعرض لهجمات متكررة من أوكرانيا منذ العام الماضي.

وعلقت السلطات الروسية في وقت سابق السبت، حركة المرور عبر جسر القرم، ثم استؤنفت الحركة بعد فترة وجيزة من التعليق.

وطلبت السلطات من المواطنين الموجودين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

ونددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بأنه هجوم إرهابي أوكراني على جسر القرم، قائلة إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتعهدت بالرد عليه.

يأتي ذلك بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن دفاعاتها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة في زاباروجيا من أصل خمسة هاجمت البلاد خلال الليلة الماضية.

في الجانب الاوكراني ايضا وحيث تسعى كييف إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود؛ بدأت في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي.

وكانت كييف قد أعلنت عن ممر إنساني في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية واسعة النطاق.

هذا الممر يعد اختبارا جديدا لحصار روسيا الفعلي بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب.

كما أنه اثار مخاوف لدى مصادر في قطاعي الشحن والتأمين إزاء السلامة في الممر الإنساني.

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