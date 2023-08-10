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ظهر في 50 دولة.. هذا ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد

ظهر في 50 دولة.. هذا ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

تم تصنيف سلالة جديدة من كوفيد سريعة الانتشار على أنها "متحور مثير للاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية.

العالم- الصحة

هذه السلالة تحمل اسم EG.5، وهي من متغيرات أوميكرون لفيروس كورونا، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين.

هذه السلالة تم اكتشافها في 51 دولة في المجموع، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

بيانات حول المتحور

تشير أحدث البيانات إلى أن هذا المتحور يمثل الآن 17.4 بالمئة من حالات كورونا، أو واحدة من كل ست إصابات، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "ارتفاع ملحوظ".

ومع ذلك، فقد تم الحكم على مخاطر الصحة العامة التي تشكلها EG.5 بأنها منخفضة، وفقا لسكاي نيوز.

خصائص EG.5

قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن COVID-19:

وظهر متحور EG.5 في 51 دولة حتى الآن، وهو ما نبه منظمة الصحة للخطر القادم.

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ظهر في 50 دولة.. هذا ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد