اتفاق بين إيران وأمريكا بشان تبادل السجناء والغاء تجميد الأموال الإيرانية

العالم-ایران

وبحسب وكالة "تسنيم" الايرانية: وفقًا لهذا التقرير فانه من المقرر في هذه العملية أن يتم تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من الوون (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو ، وهو ما تم القيام به ومن ثم من المقرر ايداعها في حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران.

وحجم الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية المقرر الافراج عنها هو 6 مليارات دولار وبعد إيداع هذه الأموال في حساب مصرفي في قطر ، تجري ايضا عملية تبادل الأسرى.

وقالت مصادر مطلعة ان السجناء الأمريكيين لن يتم الإفراج عنهم حتى يتم تحويل الاموال الايرانية بالكامل إلى قطر.

هذا وأكدت ممثلية إيران بالأمم المتحدة، الاتفاق بين طهران وواشنطن،مضيفة ان الاتفاق يتضمن إطلاق 5 سجناء من كل طرف بوساطة دولة ثالثة والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية ونقلها إلى قطر.

واضافت ممثلية إيران بالأمم المتحدة ان الاتفاق يشمل تحقق طهران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر قبل الإفراج عن السجناء.