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بيان وزارة الخارجية الإيرانية حول الإفراج عن الأموال المصادرة في الخارج

بيان وزارة الخارجية الإيرانية حول الإفراج عن الأموال المصادرة في الخارج
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الخميس، بيانا بشأن الإفراج عن الاموال الإيرانية المصادرة وإطلاق سراح عدد من السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة.

العالم-إيران

وفیما يلي في نص البيان الذي اصدرته وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

-بدأت عملية الإفراج عن عدة مليارات من الدولارات من الأصول الإيرانية، التي تم احتجازها بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية من قبل الولايات المتحدة لعدة سنوات.

- لقد حصلت إيران على الضمانات اللازمة لتمسک أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.

- تحرير وإزالة القيود المفروضة على الموارد المالية لجمهورية إيران الإسلامية، لقد كان دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية.

-ان طريقة استخدام الموارد والأصول المالية التي تم إلغاء تجميدها، تحت سلطة الجمهورية الإسلامية وسيتم إنفاقها على احتياجات المختلفة فی إيران على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.

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بيان وزارة الخارجية الإيرانية حول الإفراج عن الأموال المصادرة في الخارج

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