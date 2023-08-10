بيان وزارة الخارجية الإيرانية حول الإفراج عن الأموال المصادرة في الخارج

العالم-إيران

وفیما يلي في نص البيان الذي اصدرته وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

-بدأت عملية الإفراج عن عدة مليارات من الدولارات من الأصول الإيرانية، التي تم احتجازها بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية من قبل الولايات المتحدة لعدة سنوات.

- لقد حصلت إيران على الضمانات اللازمة لتمسک أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.

- تحرير وإزالة القيود المفروضة على الموارد المالية لجمهورية إيران الإسلامية، لقد كان دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية.

-ان طريقة استخدام الموارد والأصول المالية التي تم إلغاء تجميدها، تحت سلطة الجمهورية الإسلامية وسيتم إنفاقها على احتياجات المختلفة فی إيران على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.