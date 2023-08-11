احذر.. شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة قد يسبب التسمم!

العالم - صحة

لذلك، يُنصح بتجنب شرب كميات كبيرة من الماء في فترة قصيرة. ليس هناك كمية محددة من الماء التي يجب على الشخص شربها يوميًا، إذ يعتمد ذلك على احتياجات الجسم وظروفه الفردية. يمكن أن تحصل الجسم على جزء من احتياجاته من الماء من الأطعمة التي تتناولها يوميًا بالإضافة إلى السوائل.

ومع ذلك، يجب أن يكون الشخص حساسًا لاحتياجات جسمه ويشرب الماء عندما يشعر بالعطش. هناك حالات خاصة مثل الحوامل وكبار السن والرياضيين حيث قد يحتاجون إلى شرب الماء بشكل أكثر منتظم حتى إذا لم يشعروا بالعطش بشكل واضح. الاستماع لاحتياجات الجسم والشرب بشكل معتدل يعتبر مهماً للحفاظ على التوازن الصحي ووظائف الكلى.

التسمم المائي هو حالة تحدث عند تناول كميات كبيرة من الماء بسرعة تزيد عن قدرة الكليتين على التخلص منه. يمكن أن يحدث التسمم المائي للبالغين والأطفال على حد سواء، وتختلف الأعراض والمضاعفات حسب الفئة العمرية:

عند البالغين:

• ألم في الرأس وصداع قوي.

• غثيان وتقيؤ.

• اضطرابات في الوظائف الإدراكية والعقلية مثل الهلوسات والقيام بأفعال غير ملائمة.

• ضعف في العضلات وتشنجات.

• صعوبات في التنفس أو العجز التام عن التنفس.

• زيادة في تردد التبول.

• تغيرات مستمرة في ضغط الدم وعدم انتظام في ضربات القلب.

• دوخة حادة وتشوش في الرؤية.

عند الأطفال:

• تغير في سلوكيات الطفل مثل ضعف الانتباه والدوار.

• تشوش في رؤية الطفل.

• تشنجات ورفة في العضلات.

• ضعف في التنسيق العضلي العصبي.

• غثيان وتقيؤ متكرر.

• عدم انتظام في التنفس.

أسباب التسمم المائي تكمن في زيادة كمية الماء في الدم وانخفاض مستويات الصوديوم، مما يؤدي إلى انتفاخ الخلايا وتأثيرها على الدماغ بشكل خطير.

علاج التسمم المائي يشمل استخدام أدوية مدرة للبول للتخلص من الماء الزائد، وتصحيح مستويات الصوديوم في الجسم، وإعطاء الكهارل عن طريق الوريد، وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى غسيل المعدة.

يجب البقاء متيقظًا لتلك الأعراض والتوجه إلى الطوارئ فورًا لتلقي العلاج اللازم إذا كنت تشك في تعرضك أو أحد أفراد عائلتك للتسمم المائي.