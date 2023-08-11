الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ناشطة سياسية لبنانية: السلاح يجب أن يمرر للمقاومة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت الناشطة السياسية رندلى جبور أن هناك أصوات في لبنان لا يعيشون إلا على الفتنة والدم والتحريض على اللبناني الآخر.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركتها قي برنامج "مع الحدث"الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت قالت رندلى جبور أن هناك من في الداخل ينفذ مهام الفتنة وكذلك هناك من يمول ومن يخطط لها ويريد الإستفادة من كل حادثة طبيعية بسيطة لنقل الشعب اللبناني الى مكان آخر ورفع المتاريس بين اللبنانيين التي كانت كسرها وهدمها التفاهم والوطني العظيم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.

وأشارت رندلى جبور الى أن الحادث هو حادث سير طبيعي يحدث كل يوم في المناطق الجبلية وقبل أن تتحول الأمور الى هذه الحالة كان بالإمكان أن تنتهي بوقتها لولا أدوات التحريض والفتنة.

وأكدت أن استنفار الغرائز بهذا الشكل وتنقلب حادثة سيارة طبيعية أو حادثة شاحنة محملة بسلاح للمقاومة التي ندرك أن لديها سلاح ومن الطبيعي أن يكون لديها طرقات وامداد لهذا السلاح. مشيرة أن السلاح يجب أن يمرر للمقاومة التي يدعمها اللبنانيون شرعيا لأنها تشكل قوة ردع لمواجهة العدو الاسرائيلي مؤكدة أن جزء كبير من اللبنانيين يطمئن لوجود المقاومة، وبالتالي لا شأن لتحويل هذا الموضوع لفتنة طائفية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

باحث سياسي: الشهيد أحمد قصاص افتدى بدمه لبنان

سماع دوي انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان

الرئاسة لا تصرف على كوع الكحالة ولا قرار بإشعال فتنة في لبنان

عقوبات غربية تطال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ناشطة سياسية لبنانية: السلاح يجب أن يمرر للمقاومة

استشهاد وجرح عدد من عسكريي سوريا بهجوم إرهابي على حافلتهم بريف دير الزور

بالفيديو.. تفاصيل بنود الاتفاق الايراني الامريكي بشأن الأموال المجمدة

بالفيديو.. في البحرين.. تظاهرات حشادة تضامنا مع معتقلي الرأي المضربين عن الطعام

واشنطن تخطط لتعزيز دفاعاتها في جزيرة غوام الاستراتيجية بالمحيط الهادئ

وزير الاعلام يقرر.. إقفال تلفزيون لبنان بسبب المشاكل التي يعاني منها