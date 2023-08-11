ناشطة سياسية لبنانية: السلاح يجب أن يمرر للمقاومة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركتها قي برنامج "مع الحدث"الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت قالت رندلى جبور أن هناك من في الداخل ينفذ مهام الفتنة وكذلك هناك من يمول ومن يخطط لها ويريد الإستفادة من كل حادثة طبيعية بسيطة لنقل الشعب اللبناني الى مكان آخر ورفع المتاريس بين اللبنانيين التي كانت كسرها وهدمها التفاهم والوطني العظيم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.

وأشارت رندلى جبور الى أن الحادث هو حادث سير طبيعي يحدث كل يوم في المناطق الجبلية وقبل أن تتحول الأمور الى هذه الحالة كان بالإمكان أن تنتهي بوقتها لولا أدوات التحريض والفتنة.

وأكدت أن استنفار الغرائز بهذا الشكل وتنقلب حادثة سيارة طبيعية أو حادثة شاحنة محملة بسلاح للمقاومة التي ندرك أن لديها سلاح ومن الطبيعي أن يكون لديها طرقات وامداد لهذا السلاح. مشيرة أن السلاح يجب أن يمرر للمقاومة التي يدعمها اللبنانيون شرعيا لأنها تشكل قوة ردع لمواجهة العدو الاسرائيلي مؤكدة أن جزء كبير من اللبنانيين يطمئن لوجود المقاومة، وبالتالي لا شأن لتحويل هذا الموضوع لفتنة طائفية.

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