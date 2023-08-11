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في البحرين.. تظاهرات حشادة تضامنا مع معتقلي الرأي المضربين عن الطعام

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

يواصل معتقلون سياسيون في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال القاسية والقيود على ممارسة الشعائر الدينية. في السياق نفسه، اعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن مئات المعتقلين السياسيين يشاركون في هذا الاضراب لليوم الخامس على التوالي مشيرا الى أن السجناء يتعرضون لعمليات إذلال نفسي وجسدي بشكل يومي.

العالم - خاص العالم

احتجاجا على ظروف السجن القاسية، يواصل معتقلون سياسيون في البحرين اضرابا عن الطعام.

المعتقلون السياسيون اوضحوا في بيان نشرته جماعة الوفاق المعارضة ان الاضراب بدا اولا في سجن جو. وذلك احتجاجا على ظروف السجن القاسية، بما في ذلك العزل داخل الزنازين لمدة ثلاثة وعشرين ساعة، وفرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية. وطالب المعتقلون بحقهم في تلقي الرعاية الصحية.

اضراب عن الطعام يشارك فيه، بحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المئات من معتقلي الرأي، وياتي بعد سنوات من عمليات الاذلال النفسي والجسدي اليومي.

ورغم تقليل السلطات البحرينية من شأن هذه الخطوة وتاكيدها على ان جميع النزلاء يتمتعون بنفس الحقوق، الا ان افراد عائلات المضربين اعربوا عن قلقهم على حياة ذويهم ومن بينهم مريم الخواجة ابنة الناشط الحقوقي المتعقل عبدالهادي الخواجة، المحروم مع تلقي العلاج بحسب مصادر حقوقية.

وتضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام للمطالبة بحقوقهم، خرجت تظاهرات حاشدة في انحاء متفرقة من البحرين.

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