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بالفيديو.. تفاصيل بنود الاتفاق الايراني الامريكي بشأن الأموال المجمدة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة للافراج عن الاموال المحتجزة في الخارج موضحة أن الاتفاق يتضمن تبادلا للسجناء بين الطرفين واكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أن طهران حصلت على الضمانات الضرورية لالتزام أمريكا باتفاق التبادل.

العالم - خاص العالم

لم يألف. السمع والبصر على التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة طيلة أكثر من أربعة عقود إلا لأمر جلل، على أثره تعرب الخارجية الكورية الجنوبية بموجبه عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة. مستطردة أن لا معلومات لديها تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار صفقة سيلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية. مردفة في بيان بأن سيئول تتشاور عن كثب مع الدول المعنية لحل قضية الأموال المجمدة وتأمل في حل هذه القضية وديا.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية أكدت التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة للافراج عن الاموال المحتجزة في الخارج ضمن اتفاق لتبادل السجناء.

معلنة بدء عملية الإفراج عن المليارات المحتجزة من قبل واشنطن في كوريا الجنوبية والعراق. وأن الموارد والأصول المالية ستكون تحت تصرف طهران. تواصل الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يتضمن تبادلا للسجناء وسيتم الافراج قريبا عن عدد من السجناء الايرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل واشنطن.

واكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أن طهران حصلت على الضمانات الضرورية لالتزام أمريكا في اتفاق التبادل.

من جهتها أكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إطلاق سراح خمسة من السجناء مزدوجي الجنسية من سجن إفين بالعاصمة طهران وخضوعهم للاقامة الجبرية. وتنفيذا لهذا الاتفاق من المفترض أن يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية ومن ثم نقلها إلى قطر.

ومثل هذا يقول مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي إن عملية الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية انطلقت مشددا في تغريدته على بقاء السجناء الذين ترغب الولايات المتحدة في عودتهم محتجزين في إيران حتى نقل كامل الاموال.

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