بالفيديو..كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك

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تقدم سريع لقوات موسكو على جبهة مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شمال شرقي اوكرانيا دفع السلطات الى اصدار اوامر باخلاء السكان.

كيلومترات معدودة باتت تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك التي كانت القوات الأوكرانية قد استعادتها من الروس في سبتمبر/أيلول الماضي بحسب الإدارة العسكرية والمدنية في خاركيف.

الجيش الاوكراني اقر بصعوبة تواجهها قواته على هذه الجبهة وذلك بعد اعلان القوات الروسية تنفيذها هجوم واسع على اتجاه كوبيانسك وسيطرتها على مواقع مهمة في منطقة أولشانا بخاركيف.

المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي قال ان الوضع ما زال صعبا لكنه تحت السيطرة مشيرا الى ان الروس يحاولون السيطرة واختراق دفاعات الجيش فيما اعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة كوبيانسك بدء إجلاء السكان من البلدات والقرى القريبة من جبهات القتال بناء على اوامر اصدرتها سلطات المدينة لإخلاء سبعة وثلاثين بلدة تقع بين كوبيانسك والخطوط الأمامية الروسية إخلاء منازلهم.

كما أوصت مدينة كوبيانسك السكان باخلاء المدينة مشيرة إلى ازدياد الهجمات الروسية على المنطقة. وقالت إن السبب هو الوضع الأمني الصعب وزيادة عدد التفجيرات.

على الجانب الروسي اعلنت سلطات مدينة كورسك الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا ان الدفاعات الجوية اسقطت طائرتين مسيرتين حاولتا الاقتراب من المقاطعة ضمن سلسلة هجمات يومية ممائلة تحاول كييف تنفيذها داخل الاراضي الروسية.

وفيما يخص الدعم الغربي لكييف طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة ثلاثة عشر مليار دولار في خطوة رآها السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف انها لن تغير الوضع على الأرض.