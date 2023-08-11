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مراسل العالم يكشف تفاصيل هجوم على حافلة جنود سوريين بريف دير الزور

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم باستشهد وجرح عدد من الجنود السوريين جراء هجوم نفذته جماعة داعش الارهابية الوهابية في ريف دير الزور شرق سوريا.

العالم - خاص العالم

واضاف مراسلنا انه مصدر عسكري سوري اعلن ان هذا الهجوم ادى الى اصابة واستشهاد عدد من الجنود السوريين في هذه المنطقة التي تتصل بين بادية حمص الشمالية الشرقية وبادية ريف دير الزور الجنوبية الشرقية وتقع في منطقة صحراوية مفتوحة تمتد حتى قاعدة التنف جنوبا وحتى الحدود العراقية شرقا.

واشار الى ان طبيعة المنطقة الجغرافية التي جرى فيها الهجوم الارهابي هي منطقة صحراوية وكانت تتنقل حافلات التي تقل الجنود السوريين من نقطة عسكرية الى مناطق اخرى حيث انتشار الجيش السوري وتحديدا في مدينة دير الزور حيث تعرضوا الى هذا الهجوم

هذا وصرح مصدر سوري إن هجوما ارهابيا استهدف حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور. من جهته، قال المرصد السوري المعارض إن الهجوم اسفر عن مقتل ثلاثة وعشرين جنديا واصابة اكثر من عشرة آخرين. وألقى بمسؤولية الهجوم على جماعة داعش الوهابية الارهابية.

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