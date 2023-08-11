فنانو الجداريات يعملون ليلا تجنبا لحرارة النهار في العراق

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فنانو الجداريات في مدينة البصرة يغيّرون مواعد عملهم بسبب التغيّر المناخي، حيث أصبح الرسامون هناك يعملون ليلا بدلا من ساعات الصباح، كون المدينة تتعرض لموجة حر شديدة هذه الأيام.

ويرى الرسامون أن العمل ليلا هو الحل الوحيد حلا لتفادي درجات الحرارة المرتفعة.

الرسم هو مصدر الرزق الوحيد لهؤلاء الرسامين، وارتفاع درجات الحرارة يعيق من استلامهم لطلبات الزبائن، لعدم استطاعتهم على العمل في الحر، فالأمل الوحيد الآن متعلق بتناقص درجات الحرارة على كوكبنا ليباشروا العمل

وبحسب الأمم المتحدة فإن العراق يعد خامس أكثر دول العالم تضررا من التغير المناخي، إذ يتسبب الجفاف والقيظ الشديد في جعل أجزاء كبيرة من البلاد لا تكاد تصلح للسكن خلال أشهر الصيف.