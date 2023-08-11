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الشيخ الخطيب: ندعو العقلاء لتدارك ما يجري والذهاب للتوافق 

الشيخ الخطيب: ندعو العقلاء لتدارك ما يجري والذهاب للتوافق 
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الى إنّ "الكذب والافتراء والتلاعب بالمفاهيم وقلب الحقائق والفجور والصوت العالي والخداع، لا يُبدِّل الحقائق وإن استطاع مرتكبوها التأثير على العامة والبسطاء من الناس".

العالم - لبنان

واضاف الشيخ الخطيب، "أنا اسأل هل يريد النافخون في بوق الفتنة ومستغلو الحوادث العابرة والمطبّلون والمزمّرون المفتوحة لهم الابواق الاعلامية، هل يريدون السيادة والاستقلال ويهمهم فعلاً سلامة البلاد ووحدتها واستقرارها؟ فماذا فعلوا من أجل ذلك؟ هل قاوموا العدو الاسرائيلي وحرّروا الارض حتى بالدبلوماسية المزعومة"؟

وقال، "فليقولوا لنا ماذا فعلوا غير افتعال الصراعات الطائفية والتعاون مع العدو ضد أبناء وطنهم إن كانوا أساساً يؤمنون بأن لهم شركاء في هذا الوطن وهو ما لا يظهر من منطقهم وأفعالهم بل العكس هو الصحيح".

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