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خطيب جمعة طهران: مدرسة عاشوراء حولت اليمن الى رمز للمقاومة

خطيب جمعة طهران: مدرسة عاشوراء حولت اليمن الى رمز للمقاومة
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام محمد حسن ابو ترابي فرد، انه بواسطة مدرسة عاشوراء خرجت سوريا من قبضة اميركا وتحولت اليمن الى رمز للمقاومة.

العالم- ايران

وأشار إلى تصريح للشهيد قاسم سليماني بأن الكيان الصهيوني خرج مهوزما بعد حرب الـ 33 يومًا (حرب تموز) ضد لبنان، وأضاف: رجال عاشوراء هؤلاء أجبروا الكيان الصهيوني على الهزيمة وهو الذيي تأسس من خلال التهديد الأمني.

واضاف حجة الاسلام ابو ترابي فرد: الثورة الإسلامية هويتها من مدرسة عاشوراء.

وتابع قائلا : إنها مدرسة عاشوراء التي أوجدت حرب الـ33 يومًا بين حزب الله والكيان الصهيوني، هذه هي المدرسة التي علمت الشهيد قاسم سليماني وشهداء الدفاع المقدس (حرب صدام ضد ايران 1980-1988).

وقال خطيب صلاة جمعة طهران المؤقت: ان الكيان الصهيوني المهزوم، يقول إن حزب الله حظي باهتمام العالم الإسلامي بعد الحربن واشادت الشعوب بحزب الله ، 4 ملايين لبناني أصبحوا رمزاً للعزة والفخر في العالم العربي بفضل مدرسة عاشوراء.

واردف حجة الإسلام أبو ترابي فرد قائلا: لو لم تكن عاشوراء لما حدثت الثورة الإسلامية ولما أصبح الدفاع المقدس رمزاً اقتدار ايران.

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