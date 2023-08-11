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10هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة تضرب سوريا

10هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة تضرب سوريا
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية أوضح المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 10 هزات أرضية، منها، هزة في جنوب غرب طرطوس 22 كيلومترا بقدر 1.7 درجة على مقياس ريختر، وهزة غرب طرطوس 112 كيلو مترا بقدر 2.0 درجة، وهزة شرق تركيا بقدر 3.3 درجات، وهزة شرق تركيا شمال الحسكة بـ 187 كيلومترا بقدر 4.1 درجات، وهزة شديدة شرق تركيا شمال شرق حلب بـ 280 كيلو مترا بقدر 5.2 درجات.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل هزة شمال غرب قبرص بـ 237 كيلومترا بقدر 4.1 درجات، وهزة جنوب غرب تدمر بـ 21 كيلومترا وبقدر 2.4 درجة، وهزة غرب جنوب غرب اللاذقية بـ 109 كيلومترات بقدر 2.1 درجة، وهزة شمال غرب إدلب بـ 54 كيلومترا وبقدر 2.2 درجة على مقياس ريختر.

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