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صادرات ايران الى العراق ستبلغ رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار هذا العام

صادرات ايران الى العراق ستبلغ رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار هذا العام
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني، انه من المتوقع أن تسجل صادرات إيران إلى العراق رقماً قياسياً قدره 12 مليار دولار خلال العام الجاري.

العالم- ايران

وقال حسيني في تصريح لوكالة فارس: على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.97٪ في الأشهر الأربعة من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2023) مقارنة بالعام السابق ، إلا أن صادراتنا إلى العراق زادت.

وفي إشارة إلى زيادة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 529 مليون دولار ، أضاف عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة: بلغت صادرات العام الماضي خلالهذه الفترة إلى العراق 2 مليار 398 مليون دولار ، وبلغت هذا العام 2 مليار 927. مليون دولار.

وقال: بالنظر إلى أن الحكومة العراقية أقرت وأعلنت ميزانيتها وأن العديد من المشاريع بدأت في العراق، فمن المتوقع زيادة الصادرات إلى العراق.

وتابع يقول: وفقا للظروف الحاليو وزيادة صادراتنا إلى العراق ، فمن المتوقع أن تسدل الصادرات الايرانية الى العراق رقما قياسي قدره 12 مليار دولار هذا العام.

يذكر انه: حسب آخر إحصائيات الجمارك الإيرانية ، بلغ حجم التجارة غير النفطية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 35.5 مليار دولار.

وباستثناء النفط الخام والنفط الاسود والنفط الابيض وتجارة الجقائب ، انخفض تصدير السلع غير النفطية للبلاد بنسبة 7.97٪ وبلغ رقم ​​15 مليار و 906 ملايين دولار.

[2023.07.13وكانت الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند هي 5 وجهات رئيسية لسلع الصادرات الإيرانية ، وتم تصدير 75٪ من القيمة و 76٪ من إجمالي وزن صادرات البلاد إلى هذه الدول الخمس.

وخلال هذه الفترة ، تم تصدير 4 مليارات و 644 مليون دولار إلى الصين ، و 2 مليار 927 مليون دولار إلى العراق ، و 2 مليار دولار إلى تركيا ، و 1 مليار 778 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة ، و 624 مليون دولار إلى الهند.

واشار تقرير الجمارك الايرانية الى اهم السلع المستوردة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي الذرة مليار و 290 مليون دولار ، والهواتف المحمولة الذكية 700 مليون دولار ، وفول الصويا 647 مليون دولار ، وزيت عباد الشمس ، 593 مليون دولار والارز الابيض 584 مليون دولار.

وكانت اكبر 5 دول المنشأ للسلع المستوردة خلال هذه الفترة هي الإمارات 5 مليارات و 818 مليون دولار، والصين 5 مليارات و 558 مليون دولار ، وتركيا 2 مليار و 90 مليون دولار ، والهند 718 مليون دولار ، وألمانيا 704 ملايين دولار.

واضاف تقرير الدمارك الايرانية حول حجم الترانزيت الخارجي في الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري: خلال هذه الفترة، تم عبور 4 ملايين و 783 ألف طن من السلع عبر إيران مما يسجل انخفاضا بنسبة 1.74٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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