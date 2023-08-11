مصدر نقابي: مامن قرار بإغلاق نهائي لتلفزيون لبنان

العالم- لبنان

واعتبر المصدر أنه نتيجة الخلاف بين الوزير والنقابة، والإضراب الذي أعلنه الموظفون وأدى لتوقف البرامج على الشاشة، "قرر الوزير وقف البث توفيرا للمحروقات التي تشغل المولدات الكهربائية ولباقي المصاريف التشغيلية".

وأكد أن "حل مشكلة الموظفين المالية "ليس بيد وزير الإعلام، بل لدى وزارة المالية".

وربط بين الأزمة الحالية التي يعانيه تلفزيون لبنان بأزمة البلد السياسية، "لا يعقل للخلافات السياسية أن تؤثر على مؤسسة بحجم وعراقة تلفزيون لبنان. فعلى سبيل المثال، منعت هذه الخلافات تعيين مدير لهذه المؤسسة منذ فترة طويلة، ما يؤثر بالضرورة على سيرها وإنتاجيتها".

وكان في وقت سابق قد قرر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال، زياد مكاري، "إقفال تلفزيون لبنان هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة منها الرواتب، ورفض موظفي التلفزيون الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لايجاد حلول.