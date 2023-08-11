مسار التنقيب عن النفط وتأثيراته بالأوضاع اللبنانية

العالم – استوديو بيروت

عمليات الحفر تبدأ بنهاية الشهر الجاري على ان تكون النتائج قبل نهاية العام الحالي.

هذا الحدث يتزامن وفراغا رئاسيا مستفحلا وواقعا اقتصاديا حذرا وضغوطا خارجية تتظهر من خلال احداث امنية بدأت في عين الحلوة ولم تنتهي في حادثة الكحالة وحوادث متفرقة يتم استثمارها وتحويل الرؤى وتحويرها بما يثير الريبة ويطرح علامات استفهام عن ادوار وأياد خفية تعبث بأمن الوطن.

فما الذي تحمله المرحلة المقبلة وبأي طريق سيؤول مسار التنقيب وهل يكون البوابة الحقيقية التي تفتح على لبنان طريق الخروج من ازماته العالقة؟

وفيما يتعلق بالحدث الاكثر سخونة وهو انقلاب شاحنة لحزب الله على مفترق الكحالة وتعرضها لاطلاق نار وسقوط شهيد لحزب الله في هذه الحادثة وحول قراءة هذه الحادثة وفي أي سياق تأتي ضمن التوقيت وهذه الظروف، اكد الاعلامي والكاتب السياسي غسان جواد من بيروت ان حادثة الكحالة غير منفصلة عن مشهد التوتر العام الذي عشناه ونعيشه منذ ما بعد 17 تشرين، بحيث قامت قوى سياسية ووسائل اعلامية كبيرة بضخ معلومات وبحرب اعلامية ضد المقاومة، كان الهدف منها، شيطنة وتشويه الدور ودفع الامور نحو فتنة بين اللبنانيين، من اجل تخفيف الضغط على العدو الاسرائيلي.

ولفت جواد الى ان خطورة حادثة الكحالة اليوم تدل على حجم التحريض وانعكاسه على الشارع، لا سيما عند الاخوة المسيحيين بمقابل ان تلك المسألة كان يمكن ان تمر بشكل طبيعي، كشاحنة انقلبت على الكوع في طريق دولي وهذه حوادث تحدث وترفعها رافعات، وقد شاهدنا صورا للدرك، قبل وقوع الحادث، كيف كانوا ينظمون السير والشاحنة قد وقعت ولو لم يكن يعلم انها تعود لحزب الله والمقاومة وعندما عرف انها للمقاومة اصبحت هناك حركة على الأرض من اجل السيطرة على هذه الشاحنة ورشق بالحجارة ومن ثم اطلاق النار ادى الى استشهاد الشاب من المقاومة حيث تم الرد على مطلق النار رد فهذا المشهد لولا تدخل الجيش اللبناني ومسارعته الى التدخل والاحتواء، وتسليم حزب الله بدور الجيش اللبناني على الارض ولولا تدخله لكنا امام مشكلة كبيرة واوسع.

كما استعرض البرنامج كلمة وزير الاشغال العامة ووزير النقل ووزير الطاقة اللذين اعلنا عن بدء عملية الاستكشاف التي ستبدا خلال هذا الشهر.

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