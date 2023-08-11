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حماس تنظم وقفة في غزة دعما للأقصى المبارك

حماس تنظم وقفة في غزة دعما للأقصى المبارك
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقفة جماهيرية جنوب غزة دعما للمسجد الأقصى المبارك ولأهل الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية، شارك في الوقفة قادة من حركة حماس إلى جانب المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، الذي أكد بدوره أن الاحتلال يشن حربا دينية وينفذ مخططا خبيثا لتهويد المسجد الأقصى، قائلاً: "إن الطقوس التلمودية التي ينفذها المستوطنون بالمسجد الأقصى دليل على الحرب الدينية".

وأضاف "أن المقاومة ترقب جيدا فعل الحكومة الصهيونية وأفعال المستوطنين بالمسجد الأقصى".

وشدد حمادة على أن سيف القدس سيظل مسلطا فوق رقبة المحتل حتى تحرير المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن مخططات الاحتلال الفاشية لن تفلح في تهجير المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها.

وطالب الأمة العربية والإسلامية أن تستنفر من أجل المسجد الأقصى والدفاع عنه.

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