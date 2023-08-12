مضاعفة عدد الرحلات الجوية للركاب بين الولايات المتحدة والصين

العالم - أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن "وزارة النقل الأمريكية ستطبق تعديلا أكبر على قرارها للسماح لشركات النقل المشتركة في الصين بتشغيل رحلات ركاب إضافية أسبوعية ذهابا وإيابا من وإلى الولايات المتحدة".

وأوضح البيان إنه اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، قد تسير شركات الطيران الصينية إجمالي ثمانية عشر رحلة ذهابا وإيابا أسبوعية من وإلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان الأمريكي أنه اعتبارا من 29 أكتوبر/ تشرين الأول، قد تسير شركات الطيران الصينية المحددة، في الإجمالي 24 رحلة ذهابا وإيابا أسبوعية للركاب من وإلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس، أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بسبب القيود الجديدة التي فرضتها واشنطن على الاستثمار في الصين.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تعبر الصين عن استيائها الشديد من إصرار الولايات المتحدة على فرض قيود على الاستثمار في الصين، حيث تعارض بكين هذا الإجراء وقد قدمت احتجاجا صارما للجانب الأمريكي".

ووصفت وزارة الخارجية الصينية إجراء واشنطن بأنه "إكراه اقتصادي حاد" و"ترهيب في مجال التكنولوجيا"، داعية الولايات المتحدة إلى وقف تسييس القضايا التجارية والاقتصادية والتكنولوجية وتحويلها إلى أدوات وأسلحة.

وطالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالتراجع عن هذه القرارات الخاطئة ورفع قيود الاستثمار في الصين فوراً، وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.