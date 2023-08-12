أنصار الانقلاب بالنيجر يتجمعون ضد باريس قرب القاعدة الفرنسية

العالم - أفريقيا

وهتف المتظاهرون خلال التجمّع “فلتسقط فرنسا، فلتسقط إكواس”، وذلك غداة قمة “إكواس” التي انتهت بالموافقة على تدخّل عسكري محتمل في النيجر.

ورفع المتظاهرون أعلاماً روسية ونيجرية، مؤكّدين دعمهم للعسكريين الذي استولوا على السلطة، وخصوصاً قائدهم الجنرال عبد الرحمن تياني.

وقال عزيز رابح علي، العضو في نقابة طالبية تدعم النظام العسكري، “سندفع الفرنسيين إلى الرحيل. إكواس ليست مستقلّة، فرنسا تتلاعب بها. هناك تأثير خارجي”.

ومنذ الانقلاب، يستهدف العسكريون فرنسا في شكل خاص، متّهمين إياها بأنها كانت وراء قرار دول غرب إفريقيا تفعيل “قوة الاحتياط” لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري، من دون الكشف عن جدول زمني محدد للتدخل.

وتنشر فرنسا في النيجر نحو 1500 من جنودها بهدف دعم القوات المسلّحة النيجرية في التصدّي للمجموعات الجهادية.

ويعقد قادة أركان جيوش دول “إكواس” اجتماعاً في في العاصمة الغانية أكرا السبت لبحث تفاصيل التدخل.

وبحسب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، الذي ستساهم بلاده في القوة، من المنتظر أن تتدخل الأخيرة “في أقرب وقت ممكن”.

– مخاوف بشأن بازوم –

بعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقاله.

وشجب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة “تدهور ظروف اعتقال” بازوم المحتجز مع زوجته وابنه.

وعبّر الاتحاد الأوروبي الجمعة عن “قلق بالغ” إزاء ظروف اعتقال بازوم المحتجز مع زوجته وابنهما منذ الانقلاب الذي أطاحه في 26 تموز/يوليو.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرئيس بازوم وعائلته “بحسب آخر المعلومات، محرومون من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ أيام عدّة… لقد كرّس حياته للعمل على تحسين الحياة اليومية لشعب النيجر. لا شيء يبرّر مثل هذه المعاملة”.

من جهته اعتبر الاتحاد الأفريقي أن المعاملة التي يلقاها بازوم على أيدي الانقلابيين “غير مقبولة”.

وعبّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن “قلقه الشديد” حيال “تدهور ظروف احتجاز” بازوم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت مع بازوم إنّ معاملته وعائلته “غير إنسانية وقاسية”، مشيرة إلى أنّه محروم من الكهرباء منذ 2 آب/أغسطس وليس هناك أيّ تواصل بشري معه منذ أسبوع.

وفي حال تدخّلت “إكواس” عسكرياً في النيجر، فإنّ المخاوف على سلامة بازوم ستتزايد، بحسب أحد المقربين منه. وأكّد المصدر أنّ الانقلابيين لوّحوا باستهدافه إذا ما حصل التدخّل العسكري.

وأكد أحد مستشاريه الذي تحدث معه مؤخرا لوكالة فرانس برس أنّ “التدخل سيكون محفوفًا بالمخاطر وهو يدرك ذلك. ويرى أنه يجب العودة إلى النظام الدستوري، معه أو بدونه”، لأنّ “سيادة القانون أهمّ من شخصه”.

من جهته، حذّر المجلس النروجي للاجئين من أنّه “يجب ألا يدفع التصعيد العسكري بالنيجر والمنطقة الأوسع إلى أزمة إنسانية أعمق” و”ما زال هناك وقت لتجنب مواجهة عسكرية والتوصل إلى حلّ سلمي”.

– تصلّب –

في أبوجا، جددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإعراب عن أملها في التوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية، فقد قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة إنه يأمل “في التوصل إلى حل سلمي”، وأن اللجوء إلى القوة يبقى “الحل الأخير”.

لكن الانقلابيين يظهرون تصلباً إزاء محاولات “إكواس” التفاوض على حلّ.

والثلاثاء، رفض قادة الانقلاب مسعى لإيفاد فريق يضم ممثلين عن “إكواس” والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى نيامي.

ويعتبر الانقلابيون أنّ الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منظمة “تعمل لحساب” فرنسا، واتهموا باريس الأربعاء بانتهاك المجال الجوي للنيجر المغلق، مؤكّدين أنّ طائرة عسكرية فرنسية أتت من تشاد وأن الجيش الفرنسي “حرّر إرهابيين”، وهو اتّهام نفته فرنسا بشدة.

وقبل افتتاح قمة أبوجا، شكّل الانقلابيون في النيجر حكومة برئاسة علي الأمين زين، وهو مدني، ويتولى فيها العسكريون المناصب الرئيسية لا سيما حقيبتا الدفاع والداخلية، وقد اجتمعت لأول مرة الجمعة.

كما فصل الانقلابيون العديد من رؤساء الشركات والإدارات العامة.

لكن ليس كل دول غرب إفريقيا معارضة للسلطات الجديدة في النيجر، فقد أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين وحيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، أنّ أيّ تدخّل عسكري سيمثّل “إعلان حرب” عليهما.

ومساء الخميس علقت بوركينا فاسو عمل إذاعة خاصة مهمة في البلاد “أوميغا” بعدما بثت مقابلة لمعارض للسلطة الجديدة في النيجر تضمنت بحسب السلطات “تصريحات مسيئة بحق سلطات النيجر الجديدة”.

بدورها، أعرب روسيا مجددا الجمعة عن رفضها أي تدخل عسكري في النيجر “يمكن أن يؤدّي إلى مواجهة طويلة الأمد في هذا البلد الأفريقي وإلى زعزعة حادّة للاستقرار في منطقة الصحراء والساحل بأسرها”.

من جهتها حذّرت روسيا الجمعة من أيّ تدخّل عسكري في النيجر “سيزعزع الاستقرار بقوة” في المنطقة، وذلك غداة إعلان قادة دول غرب أفريقيا عزمهم على إرسال قوة عسكرية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها تتابع عن كثب التطورات في النيجر، مضيفة أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” تتخذ خطوات دبلوماسية لإعادة النظام الدستوري هناك.

وأكدت دعم روسيا لجهود الوساطة التي تقوم بها “إيكواس” بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية.