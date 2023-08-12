الشيخ خطيب يستنكر التفجير الإرهابي في دير الزور

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ورأى في بيان، أن هذا العدوان ضد الجيش السوري يستكمل أهداف الحصار والعقوبات الأميركية والعدوان الجوي الصهيوني المتواصل على سوريا، مما يؤكد انخراط هذه العصابات التكفيرية في المشروع التخريبي للمنطقة ولا سيما سوريا.

وتوجه بأحر التعازي من قيادة الجمهورية العربية السورية والجيش والشعب السوري وذوي الشهداء، سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن خلايا الجماعة الارهابية شنت هجمات متكررة خلال الأيام والأسابيع الماضية استهدفت القوات السورية في بادية الرقة ودير الزور وحمص وحماة؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المقاتلين السوريين.

وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل للجماعة الارهابية ضد القوات السورية منذ مطلع الشهر الحالي، وإن كان الأكثر دموية، وفق المرصد المعارض.