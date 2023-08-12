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روسيا تعلن إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

روسيا تعلن إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسیة إن روسيا دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

العالم - روسیا

وبحسب الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

في السياق قال مسؤولون روس، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي يوليو/تموز، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

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