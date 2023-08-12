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بالفيديو.."حزب الله" يكشف عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف "حزب الله" عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة وذلك للمرة الأولى ضمن مشاهد عرضها الإعلامي الحربي للحزب.

العالم-لبنان

ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد عرضت للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع" للحزب.

وبحسب الإعلام الحربي للحزب فإن "منظومة ثار الله، عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وتتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصصة لرماية صواريخ "كورنيت"، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة".

ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله"، عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان، حسب الإعلام الحربي لـ"حزب الله"

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بالفيديو.."حزب الله" يكشف عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة

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