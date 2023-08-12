مشاريع جهاد ايصال الماء الى "كهكيلوية وبويرأحمد" تشهد نموا بنسبة ۸۱%

العالم - ايران

وأشار " صالحي " الى بعض تفاصيل العمليات التنفيذية للمشاريع المذكورة وقال: ان افتتاح وتدشين مشاريع الماء في ۹۸ قرية يبلغ سكانها ۲۱ الف نسمة، يعتبر من الانجازات التي حققها جهاد ايصال الماء الى المناطق المحرومة.

وقال هذا المسؤول: ان التقدم الذي حققه جهاد ايصال الماء في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد بلغ اكثر من ۸۱%، اذ يقول المسؤولون في رئاسة الجمهورية ان تنفيذ هذه المشاريع في المحافظة جعلها ضمن المحافظات الأولى الـ ۳ في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد المدير العام لشركة الماء والمجاري في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مقر الامام الحسن المجتبى (ع) وتعبئة البناء في هذه المحافظة لإكمال مشاريع ايصال الماء الى ۶۰۰ قرية محرومة فيها، معربا عن أمله بأن يتم الإعلان عن تفاصيلها لأبناء الشعب الايراني في القريب العاجل.