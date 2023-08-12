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مشاريع جهاد ايصال الماء الى "كهكيلوية وبويرأحمد" تشهد نموا بنسبة ۸۱%

مشاريع جهاد ايصال الماء الى
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لشركة الماء والمجاري في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد "أميد صالحي" أن مشاريع جهاد ايصال الماء الى هذه المحافظة شهدت نموا بنسبة ۸۱ %، مؤكدا أن هذه المشاريع التي تمت بتعاون مقر الامام الحسن المجتبى (ع) التابع للحرس الثوري وتعبئة البناء قد بدأت في عام 2021 بمشروع ايصال المياه الى ۱۸۴ قرية في المحافظة.

العالم - ايران

وأشار " صالحي " الى بعض تفاصيل العمليات التنفيذية للمشاريع المذكورة وقال: ان افتتاح وتدشين مشاريع الماء في ۹۸ قرية يبلغ سكانها ۲۱ الف نسمة، يعتبر من الانجازات التي حققها جهاد ايصال الماء الى المناطق المحرومة.

وقال هذا المسؤول: ان التقدم الذي حققه جهاد ايصال الماء في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد بلغ اكثر من ۸۱%، اذ يقول المسؤولون في رئاسة الجمهورية ان تنفيذ هذه المشاريع في المحافظة جعلها ضمن المحافظات الأولى الـ ۳ في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد المدير العام لشركة الماء والمجاري في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مقر الامام الحسن المجتبى (ع) وتعبئة البناء في هذه المحافظة لإكمال مشاريع ايصال الماء الى ۶۰۰ قرية محرومة فيها، معربا عن أمله بأن يتم الإعلان عن تفاصيلها لأبناء الشعب الايراني في القريب العاجل.

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مشاريع جهاد ايصال الماء الى "كهكيلوية وبويرأحمد" تشهد نموا بنسبة ۸۱%

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